Из квартиры на Фермерском украли драгоценности и валюту на 2 млн

В полицию Приморского района Петербурга обратилась 58-летняя женщина. Неизвестные вынесли из её квартиры имущество на 2 млн 100 тыс. рублей.

Кража произошла с 26 сентября по 15 октября в доме 32 по Фермерскому шоссе. Неизвестный проник в квартиру, подобрав ключи к металлической двери, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Из квартиры он похитил ювелирные изделия и 4 тыс. евро. Общая сумма ущерба превысила два миллиона.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полиция принимает меры по поиску имущества и неизвестного похитителя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Московском районе обокрали квартиру 47-летнего нейрохирурга. Неизвестные забрали из сейфа 1 млн рублей, 12 тыс. долларов и ювелирные изделия стоимостью около 3 млн рублей. Ущерб хозяин квартиры оценил в 4,7 млн рублей.