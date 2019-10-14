У нейрохирурга в Петербурге украли деньги и драгоценности на 4,7 млн

У нейрохирурга в Петербурге украли деньги и драгоценности на 4,7 млн
В Петербурге обокрали квартиру врача. Фото: pixabay.com

В Московском районе Петербурга неизвестные обокрали квартиру 47-летнего нейрохирурга. Из сейфа похитили деньги и ювелирные изделия на 4,7 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, хозяева квартиры отсутствовали на выходных. Неизвестный отжал стеклопакет и проник в квартиру на седьмом этаже 25-этажного дома на проспекте Космонавтов.

Злоумышленник открыл сейф и забрал 1 млн рублей, 12 тыс. долларов и ювелирные изделия стоимостью около 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Правоохранители изучают записи с камер наблюдения и разыскивают злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из квартиры пенсионерки в Пушкине на Захаржевской улице украли царскую монету образца 1886 года и ювелирные украшения. Сумму ущерба хозяйка оценила в 400 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

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У нейрохирурга в Петербурге украли деньги и драгоценности на 4,7 млн
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