Домушники украли царскую монету образца 1886 года из квартиры пенсионерки в Пушкине

Домушники украли царскую монету образца 1886 года из квартиры пенсионерки в Пушкине
Полиция разыскивает злоумышленников. Фото: Pixabay

Стражи правопорядка разыскивают злоумышленника, подозреваемого в краже монеты царского периода и ювелирных украшения из квартиры пенсионерки в городе Пушкин.

Как стало известно GazetaSPb, 13 октября в полицию обратилась 58-летняя жительница города Пушкин. Она рассказала правоохранителям, что неизвестный проник в ее квартиру в одном из домов по улице Захаржевской путем отжатия стеклопакета. Там он совершил хищение ювелирных украшений и царской монеты образца 1886 года. Заявительница оценила общую сумму ущерба в 400 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее GazetaSPb сообщала, что домушники вынесли из квартиры пенсионера «ювелирку» и юбилейные монеты в Петербурге.

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