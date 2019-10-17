Пять человек арестовали по делу об угоне иномарок на севере Петербурга

Пять человек арестовали по делу об угоне иномарок на севере Петербурга
Подозреваемых в серии угонов задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Пять человек заключили под стражу. Их подозревают в причастности к серии автоугонов на севере Петербурга.

При обысках у подозреваемых обнаружили оборудование для автоугона. Правоохранители изъяли регистрационные знаки к автомобилям, устройства подавления GSM сигнала, заготовки ключей, мобильные телефоны, сим-карты, GPS трекер и документы с признаками подделки.

Один из угнанных автомобилей, Nissan Qashqai, найден в гараже на Новороссийской улицы. Возбуждены уголовные дела по статье «кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В хищении автомобилей подозревают пять человек в возрасте от 34 до 55 лет. Все они нигде не работают и проживают на севере Петербурга. Двое подозреваемых ранее были судимы за оборот наркотиков и кражи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на набережной Мойки неизвестные угнали Range Rover Velar стоимостью 4 млн 100 тыс. рублей.

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