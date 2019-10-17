На набережной Мойки угнали Range Rover за 4 миллиона

На набережной Мойки угнали Range Rover за 4 миллиона
Range Rover Velar. Фото: landrover.ru

В Центральном районе Петербурга похитили дорогостоящую иномарку. Неизвестные угнали Range Rover Velar стоимостью 4 млн 100 тыс. рублей.

Хозяин авто обратился в полицию 16 октября. Он заявил, что машина находилась на набережной Мойки у дома 7, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Без присмотра Range Rover Velar остался всего на сорок минут. Похищение произошло в период с 15:50 до 16:30.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлены ли камеры наблюдения на месте похищения и оборудовано ли авто сигнализацией, неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у гендиректора петербургской компании угнали Range Rover в Ленобласти. Стоимость автомобиля оценивается в 7 млн 490 тыс. рублей. Машина, по словам хозяина, была припаркована возле дома 1 по Центральной улице в поселке Новоселье.

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