У петербургского бизнесмена угнали Range Rover за 7,5 млн рублей

Гендиректор петербургской компании в Ленинградской области лишился дорогостоящей иномарки на минувших выходных.

Как стало известно GazetaSPb, угон автомобиля Range Rover, принадлежащего бизнесмену из Петербурга, произошел в воскресенье 13 октября. Иномарка черного цвета была припаркована возле дома 1 по Центральной улице в поселке Новоселье.

Бизнесмен купил внедорожник 2019 года выпуска за 7 млн 490 тыс. рублей. Отмечается, что автомобиль был застрахован и оборудован штатной и спутниковой сигнализацией, которая сработала в половину восьмого вечера. После этого местонахождение авто перестало определяться.

Оказалось, что камеры видеонаблюдения с фасада дома, от которого угнали авто, не записали момент угона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Зеленогорске угонщик попытался угнать машину, но не смог.