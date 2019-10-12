В Зеленогорске угонщик попытался угнать машину, но не смог

На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что мужчина пытается угнать автомобиль на довольно оживленной стоянке.

Ролик с неудавшимся угонщиком опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор». Автор публикации призывает помнить, что машина, даже если находится в людном месте или припаркована под окнами офиса, остается в опасности.

На записи, которая сделана 10 октября, видно, как мужчина пытается проникнуть в салон автомобиля. При этом на стоянку он приехал на собственной машине. Оставив личный транспорт, он вышел и забрался в соседнее авто. Тут злоумышленника, вероятно, спугнула женщина, которая быстрым шагом приближалась к нему. Преступник быстро перебрался в свою машину и скрылся с места происшествия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что правоохранительным органам Петербурга удалось выйти на след группировки угонщиков автомобилей.