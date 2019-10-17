Ковалев: боюсь, я один проголосую против переезда СПбГУ в Шушары

На заседании комиссии по землепользованию и застройке 18 октября рассмотрят заявку Санкт-Петербургского государственного университета на изменение статуса земли в Пушкинском районе, куда планируют перенести кампус. Решение комиссии очевидно, считает депутат Алексей Ковалев.

«Я и мои помощники будем голосовать против. Но у нас всего один голос. Боюсь, что я буду в единственном числе, кто будет голосовать против», — сказал Ковалев gazeta.spb.ru.

Парламентарий подчеркнул, что решение о переносе кампуса поддерживают представители исполнительной власти. Они, по словам депутата, в большинстве.

Ковалев уверен, что переезд ударит по учебному процессу и культуре Петербурга. Историческим зданиям университета грозит судьба здания Биржи и других домов-памятников, находящихся на грани разрушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СПбГУ попросил отложить рассмотрение заявки на изменения статуса земли.