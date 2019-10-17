Ковалев: боюсь, я один проголосую против переезда СПбГУ в Шушары

Ковалев: боюсь, я один проголосую против переезда СПбГУ в Шушары
Депутат Алексей Ковалев. Фото: Законодательное собрание Петербурга

На заседании комиссии по землепользованию и застройке 18 октября рассмотрят заявку Санкт-Петербургского государственного университета на изменение статуса земли в Пушкинском районе, куда планируют перенести кампус. Решение комиссии очевидно, считает депутат Алексей Ковалев.

«Я и мои помощники будем голосовать против. Но у нас всего один голос. Боюсь, что я буду в единственном числе, кто будет голосовать против», — сказал Ковалев gazeta.spb.ru.

Парламентарий подчеркнул, что решение о переносе кампуса поддерживают представители исполнительной власти. Они, по словам депутата, в большинстве.

Ковалев уверен, что переезд ударит по учебному процессу и культуре Петербурга. Историческим зданиям университета грозит судьба здания Биржи и других домов-памятников, находящихся на грани разрушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СПбГУ попросил отложить рассмотрение заявки на изменения статуса земли.

алексей ковалев новости спб новый кампус переезд спбгу
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
16 баллистических ракет запустили в рамках учений «Гром»
Ковалев: боюсь, я один проголосую против переезда СПбГУ в Шушары
Организаторы «Евровидения» ответили на украинские правила участия
Украинских артистов не пускаю на Евровидение из-за выступлений в России
Люксембургский банк хочет обанкротить киностудию, снявшую «Улицы ...
В Петербурге решили, кто виноват в кризисе российского кино
Беглов пригласил петербуржцев взяться за грабли
Петербуржца обязали выплатить 150 тысяч штрафа за дачу взятки в 16 тысяч