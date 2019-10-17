В Смольном пообещали сохранить маршруты между Петербургом и областью

Власти города ответили на претензии областных чиновников. Их возмутили изменения в маршрутах на стыке двух регионов.

По представленному проекту транспортной реформы, проведение которой планируется в Северной столице летом следующего года, ряд важных для сообщения города и области маршрутов будут отменены.

После заявления властей Ленинградской области о том, что, в случае реализации этих планов, они будут вынуждены подать в суд, петербургский Комитет по транспорту заверил, что смежные маршруты останутся неизменны.

Межрегиональный транспорт сохранит все 85 социальных маршрута. Также, власти Петербурга постараются максимально сохранить 34 коммерческих маршрута.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о реакции властей Ленинградской области на обнародованный проект транспортной реформы Петербурга.