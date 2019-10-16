Власти Ленобласти недовольны проектом транспортной реформы

Областные чиновники остались недовольны проектом транспортной реформы, которую планируют проводить в Петербурге летом 2020 года.

Власти Ленобласти возмущены отменой маршрутов, которые курсируют на стыке двух регионов. Начальник транспортного управления Ленинградской области Павел Постовалов объясняет, что городское руководство намерено «сломать» систему, формировавшуюся десятилетиями, которая была привычной и удобной в равной степени для жителей Санкт-Петербурга и области.

Кроме того, Постовалов отметил, что власти Ленобласти обратятся в суд, если условия соглашения о межрегиональных маршрутах будут нарушены. По мнению чиновника, транспортная реформа должна улучшать обслуживание пассажиров, а не создавать дополнительные сложности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Смольном обнародовали проект маршрутной сети после проведения транспортной реформы.