Porsche с пенсионеркой расстреляли в Ленинском

В Выборгском районе Ленобласти неизвестный обстрелял Porsche. В автомобиле находилась 56-летняя женщина.

О выстрелах в полицию 17 октября сообщил сын пенсионерки. Мужчина заявил, что в Porche его материл стреляли в поселке Ленинское у дома 22 по улице Песочной. Женщина в этот момент подъезжала к месту проживания.

Неизвестный выстрели, когда машина поворачивала в сторону коттеджного поселка «Классика». Личность стрелка и тип оружия пока не установлены.

Выстрелы повредили стекло водительской двери. Пострадавших в результате стрельбы нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция разыскивает подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что близ усадьбы Марьино в Тосненском районе Ленобласти неизвестный открыл стрельбу по стае лебедей.