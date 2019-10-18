Работникам «ГеоСтройПроект» больше года не платили зарплату

В Петербурге ООО «Инжиниринговая компания «ГеоСтройПроект» задолжала по зарплате более 9 млн рублей. Деньги не получили 57 работников.
С января 2018 года по апрель 2019 года они не получали заработную плату, пособия и иные выплаты, сообщает прокуратура Петербурга.
«Между тем, у организации имелась возможность выплатить задолженность», — подчеркнули в ведомстве.
В отношении гендиректора компании возбуждено уголовное дело по статье «полная невыплата заработной платы». Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы дела направлены в Калининский районный суд на рассмотрение.
Долг перед работниками полностью выплачен.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что АО «Домостроительный комбинат №5» (ДСК-5) задолжало 95 работникам более 12 млн рублей по зарплате. Деньги не выплачивались сотрудникам с апреля по август 2019 года.