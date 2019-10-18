Неизвестный обчистил отделение связи в Волховском районе

Неизвестный обчистил отделение связи в Волховском районе
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже из отделения связи в селе Паша в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщили в региональном управлении МВД России, 17 октября в районную полицию обратилась начальница одного из отделений связи. По ее словам, неизвестный взломал навесной замок входной двери и проник в отделение связи на улице Строителей в селе Паша. Там он совершил хищение продуктов питания, а также похитил 38 тысяч рублей из сейфа.

Сумма ущерба устанавливается. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге злоумышленник с ломом вынес из салона связи 8 тысяч рублей. Женщина отдала неизвестному из кассы 8 тыс. рублей, после чего он скрылся.

Волховский район кража ленобласть отделение связи
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