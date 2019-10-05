Злоумышленник с ломом вынес из салона связи 8 тысяч рублей

В Красносельском районе Петербурга неизвестный ограбил салон связи. Мужчина ворвался в помещение с металлическим ломом.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 4 октября, на проспекте Ветеранов, 141. Злоумышленник в маске зашел в салон и начал угрожать 23-летней женщине-менеджеру ломом. Женщина отдала неизвестному из кассы 8 тыс. рублей, после чего он скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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