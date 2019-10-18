Подозреваемых в нападении на сына депутата на Рубинштейна арестовали

В Петербурге арестованы двое подозреваемых в нападении на сына депутата Артема Горшечникова. Мужчину избили и ограбили на улице Рубинштейна.

Оба подозреваемых заключены под стражу до 11 декабря 2019 года, сообщили gazeta.spb.ru в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По предварительным данным, в ночь на 12 октября сын депутат обратился к «бомбилам» на улице Рубинштейна. В такси он заметил еще одного пассажира, но не придал этому значению.

На Морской набережной водители и его попутчик внезапно напали на мужчину. Сына депутата опрыскали перцовым газом, избили и ограбили. Злоумышленники забрали iPhoneXR, кошелек из натуральной кожи, банковские карты и документы. После чего скрылись. Общий ущерб был оценен в 90 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». В нападении подозревают двух 23-летних уроженцев Таджикистана.