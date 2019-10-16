Сына депутата ЗакСа Петербурга ограбили на Рубинштейна

В Петербурге полиция задержала «таксистов», подозреваемых в нападении на 28-летнего сына депутата петербургского Законодательного Собрания.

Как стало известно GazetaSPb, пострадавший петербургский предприниматель рассказал в полиции Василеостровского района, что в ночь на минувшую субботу он обратился к «бомбилам», чтобы вернуться домой с улицы Рубинштейна. В салоне Volkswagen находился еще один пассажир, помимо водителя, однако это не смутило пострадавшего.

На Морской набережной, поблизости от конечного пункта поездки, водитель и его попутчик облили мужчину перцовым газом, после чего избили и забрали его iPhoneXR, кошелек из натуральной кожи, банковские карты и документы. Затем злоумышленники скрылись. Общий ущербы был оценен в 90 тысяч рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Вскоре полиция нашла злоумышленников. Ии оказались двое 23-летних граждан Таджикистана.

Потерпевшим оказался Артем Горшечников, сын депутата местного Заксобрания.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге Росгвардия задержала двух мужчин, находящихся в федеральном розыске.