В Петербурге Росгвардия задержала двух мужчин, находящихся в федеральном розыске

Оба задержанных переданы полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УВО ВНГ РФ по Петербургу и области. Фото: Google View

Оба задержанных переданы полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УВО ВНГ РФ по Петербургу и области. Фото: Google View

В Красногвардейском и Невском районах сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, которые должны были находиться под арестом.

Первого злоумышленника работники вневедомственной охраны задержали по вызову. Утром 15 октября в одном из домов на Краснодонной улице сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия спустя три минуты, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 59-летнего мужчину, объявленный в розыск из-за неявки в суд. Кроме того, задержанному ранее была избрана мера пресечения — арест.

В 15:10 этого же дня наряд Росгвардии, патрулируя территорию, проезжал по проспекту Большевиков в Невском районе. Сотрудники увидели мужчину, который пытался скрыться, заметив патрульную машину. Приняв решение проверить документы, они были вынуждены догонять подозрительного типа. Им оказался мужчина, находящий в федеральном розыске за преступление, совершенное в Вологодской области.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании жителя Мурино, подозреваемого в сбыте наркотиков.