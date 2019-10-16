В Мурино задержали жителя, перевозившего наркотики в «Сладком созвучии»

В Мурино задержали жителя, перевозившего наркотики в &#171;Сладком созвучии&#187;
Мужчина попался по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Транспортные полицейские Северной столицы задержали гражданина, пытавшегося перевезти запрещенные вещества в фантиках из-под конфет. Все произошло в районе железнодорожной станции Мурино.

В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили 12 свертков с наркотиками. Они были завернуты в фантики из-под леденцов «Сладкое созвучие» и убраны в чехол для наушников. Найденное было изъято.

Как сообщили в УТ МВД РФ по СЗФО, 32-летний злоумышленник рассказал, что приобрел наркотические средства для дальнейшего сбыта.

Наркотики были убраны в футляр для наушников. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Оказалось, что мужчину уже обвиняли в грабеже.

Ранее в GazetaSPb сообщали о жителях Узбекистана, которые перевозили в иномарке наркотики. Правоохранители проверили машину в Тосненском районе.

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