Жители Узбекистана перевозили на иномарке наркотики в Тосненском районе

В Тосненском районе Ленобласти правоохранители обнаружили легковой автомобиль с запрещенными веществами.

Все произошло во вторник, 15 октября, около 16 часов на 39 километре автотрассы «Россия». Автомобиль марки Ford Focus стоял на обочине дороги. В нем находились 22-летний гражданин Узбекистана, арендовавший иномарку, и 19-летний земляк водителя. Оба мужчины безработные.

Как стало известно GazetaSPb, в ходе осмотра полицейские нашли пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета. Выяснилось, что это смесь нескольких наркотиков.

Общая масса обнаруженного составила порядка 1 килограмма. Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о злоумышленнике, который бросил украденное и скрылся. Неизвестный вынес из квартиры сейф.