В Сеть слили более миллиона кредитных историй россиян

В открытом доступе обнаружили кредитные истории более миллиона жителей России. Массовая утечка данных произошла из-за ошибки на сервере микрофинансовой организации.

Как сообщает «Коммерсант», утечка был обнаружена независимым исследователем по кибербезопасности Бобом Дяченко. Он обратился с данной информацией в Бюро кредитных историй, после чего доступ к базе закрыли. На данный момент неизвестно, смогли ли злоумышленники воспользоваться слитой информацией.

Издание отмечает, что база данных могла принадлежать микрофинансовой организации «ГринМани». Она содержала принадлежащие заемщикам паспортные данные, адреса регистрации и места жительства, телефонные номера, а также информацию о взятых кредитах.

По словам гендиректора «ГринМани», в компании уже занялись проверкой инцидента.

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