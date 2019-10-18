В Петербурге УФАС огласило итоги дела по «снежному картелю»

В Петербурге УФАС огласило итоги дела по &#171;снежному картелю&#187;
Экс-председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. Фото: Мойка78/Николая Овсянников

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу огласило решение по делу и «снежном картеле» и признало его существование.

Как сообщает «Мойка78», антимонопольной службой было выписано предписание комитету по благоустройству города для дальнейшего пресечения нарушений.

Признаки картельного сговора были обнаружены в шести петербургских компаниях, сговорившихся на торгах по уборке снега. Речь идет о СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», АО «Автопарк № 7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное».

Антимонопольное ведомство обратило внимание на прошлогодние аукционы на уборку дорог после многочисленных публикаций СМИ и жалоб горожан на качество уборки снега.

УФАС изучило тендеры на уборку улиц от комитета по благоустройству. Выяснилось, что все участники подали одинаковые ценовые предложения, тем самым имитировав конкурентную борьбу. Это повлекло за собой снижение цены контрактов не более чем на 1% от максимальной.

В течение года с момента установления нарушений, предприятия и должностные лица комитета должны оштрафовать. Размер штрафов пока неизвестен. Также неизвестно, будет ли оштрафован бывший глава комитета Владимир Рублевский, ушедший в отставку на этой неделе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты просят реформу после ухода Рублевского из комитета по благоустройству.

петербург снежный картель уборка снега уфас
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге УФАС огласило итоги дела по «снежному картелю»
Скорость в центре Петербурга могут ограничить до 30-50 км/ч
Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Зины Портновой
В Сеть слили более миллиона кредитных историй россиян
В России прекратят продажу внедорожника Mitsubishi Pajero
Водители BMW и Mercedes из-за незнания правил попали в ДТП на пересечении ...
Сын до смерти забил своего отца в Тихвине
Подозреваемых в нападении на сына депутата на Рубинштейна арестовали