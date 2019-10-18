В Петербурге УФАС огласило итоги дела по «снежному картелю»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу огласило решение по делу и «снежном картеле» и признало его существование.

Как сообщает «Мойка78», антимонопольной службой было выписано предписание комитету по благоустройству города для дальнейшего пресечения нарушений.

Признаки картельного сговора были обнаружены в шести петербургских компаниях, сговорившихся на торгах по уборке снега. Речь идет о СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», АО «Автопарк № 7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное».

Антимонопольное ведомство обратило внимание на прошлогодние аукционы на уборку дорог после многочисленных публикаций СМИ и жалоб горожан на качество уборки снега.

УФАС изучило тендеры на уборку улиц от комитета по благоустройству. Выяснилось, что все участники подали одинаковые ценовые предложения, тем самым имитировав конкурентную борьбу. Это повлекло за собой снижение цены контрактов не более чем на 1% от максимальной.

В течение года с момента установления нарушений, предприятия и должностные лица комитета должны оштрафовать. Размер штрафов пока неизвестен. Также неизвестно, будет ли оштрафован бывший глава комитета Владимир Рублевский, ушедший в отставку на этой неделе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты просят реформу после ухода Рублевского из комитета по благоустройству.