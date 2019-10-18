ГАЗель и иномарка умудрились устроить ДТП на Мурманском шоссе

На Мурманском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого участники перегородили проезд. Инцидент случился сегодня, 18 октября, около 13 часов.

«В сторону города, после поворота на Мегу», — уточнил автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что на участке столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель. По предположительным данным, водитель легковушки собирался перестроиться, однако завершить маневр не успел. У машины пострадала как передняя часть, так и задняя.

Сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали подробности смертельного ДТП. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля.