ГАЗель и иномарка умудрились устроить ДТП на Мурманском шоссе

ГАЗель и иномарка умудрились устроить ДТП на Мурманском шоссе
Легковушка получила серьезные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

На Мурманском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого участники перегородили проезд. Инцидент случился сегодня, 18 октября, около 13 часов.

«В сторону города, после поворота на Мегу», — уточнил автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что на участке столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель. По предположительным данным, водитель легковушки собирался перестроиться, однако завершить маневр не успел. У машины пострадала как передняя часть, так и задняя.

Сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали подробности смертельного ДТП. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля.

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ГАЗель и иномарка умудрились устроить ДТП на Мурманском шоссе
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