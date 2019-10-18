Денег становится меньше, а покупать хотят столько же

В магазины петербуржцы стали ходить чаще, а покупать меньше. В целях экономии покупатели переключаются на товары собственных торговых марок ритейлеров. В интервью GazetaSPb Дарья Осиновская, директор дивизиона «Северо-Запад» торговой сети «Перекрёсток», рассказала об основных тенденциях развития розничной торговли в Петербурге.

Как сейчас чувствуют себя рынок розничной торговли в Петербурге?

Санкт-Петербург уже давно является одним из самых высококонкурентных рынков России. По данным государственной статистики, оборот розничной торговли за январь-август 2019 года в городе увеличился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это медленнее общероссийских показателей, где рост почти в два раза быстрее и составляет 1,5%. Как вы знаете, доля X5 Retail Group в обороте розничной торговли северной столицы достигла допустимые 25% по итогам 2018 года, поэтому мы сейчас концентрируемся на повышении внутренней эффективности, продаж с квадратного метра и лояльности покупателей.

Ни для кого не секрет, что реальные доходы населения падают. Меняется ли на фоне этого их поведение в качестве покупателей?

Люди стали приходить чаще. При этом за один раз они покупают меньше. Это значимый и новый тренд. Соответственно падает доля большой закупки, растет доля пополнения запасов. Это связано с тем, что торговые сети увеличивают число магазинов в шаговой доступности от покупателя, и стараются сделать процесс таких покупок более удобным. Для нас такие изменения определённо увеличивают трафик, но также сокращают средний чек. Это общероссийская тенденция и Петербург является одной из территорий, где она прослеживается чётче.

Каким продуктам люди отдают предпочтение сегодня? Они остаются верными своим предпочтениям или стараются скорректировать свою продовольственную корзину?

В условиях сокращения доходов и роста инфляции покупатели «Перекрёстка» стараются экономить, переключаются на более дешевые товары, промо товары. При этом клиенты хотят сохранить тот уровень качества, к которому они привыкли. В связи с этим они всё чаще обращают внимание на товары, произведённые под нашими собственными торговыми марками (СТМ). В первом полугодии доля СТМ в наших супермаркетах была 7,3%. У нас большие планы по развитию данного направления. К 2021 году мы планируем увеличить ее практически в два раза – до 14%. Перед нами стоит важная задача – делать не просто аналоги известных брендов, а продукты с уникальными характеристиками и лучшим соотношением цены и качества.

Сейчас модно вести здоровый образ жизни и ответственно относиться к своему питанию. Как вы отвечаете на этот тренд?

Органическая и фермерская продукция представлена в наших магазинах в разных категориях, например, в молочных продуктах, бакалее, фруктах и овощах. Успешно растет СТМ «Зелёная линия», которая в Петербурге включает в себя 90 наименований натуральных молочных товаров, сыров и детского питания. Активно развиваются проекты «Полезный перекус», «Правильные сладости», «Без глютена», «Спортивное питание». Мы постоянно наращиваем долю органической продукции, т.к. она пользуется популярностью у покупателей: только в прошлом году оборот таких товаров во всей сети вырос практически в 2,5 раза. Экологическая продукция, как правило, ассоциируется с премиальным сегментом, но мы видим спрос на неё и среди покупателей со средним уровнем достатка. Наша цель стать лидером в этом направлении, предоставляя качественные продукты по доступной цене. В частности, мы планируем запуск собственных торговых марок в этих сегментах. «Перекрёсток» продолжит расширять предложение для покупателей, ориентированных на ежедневную покупку свежих продуктов, и тех, кто ведёт здоровый образ жизни и следит за своим рационом.

Как сейчас развивается это направление торговли через онлайн ?

Онлайн-заказ и доставка домой стремительно набирает обороты, это очень перспективное направление. В России рынок только начал открывать свой потенциал: сейчас его доля 0,2%, но уже к 2025 году по нашему прогнозу она вырастет до 2%. Развитие perekrestok.ru в Петербурге только подтверждает прогноз. Растёт средний чек, который превысил 3 300 рублей. В 4 квартале 2018 года, когда мы только стартовали, онлайн-супермаркет в среднем выполнял около 120 заказов в день. По итогам 3 квартала этого года мы вышли на 500 заказов ежедневно. При этом оборот онлайна увеличился практически в 4 раза. Мы активно развиваем это направление, добавляем новые сервисы. Например, сейчас в Санкт-Петербурге заказ из perekrestok.ru можно получить прямо на кассе в девяти магазинах торговой сети. Такая услуга позволяет не только экономить деньги на доставке, но и даёт возможность выбрать оптимальный для себя вариант – дождаться заказ дома или забрать его по пути. Кроме того, в супермаркете на проспекте Большевиков, 32 действует отдельный пункт выдачи заказов, где оборудованы складские помещения с тремя температурными режимами хранения. Есть возможность получить заказ, даже не выходя из автомобиля.

Супермаркет на Большевиков является экспериментальным для вашей сети. Каковы результаты данного эксперимента?

За три месяца экспериментальный супермаркет уже показал результаты, которые превзошли наши ожидания. Средний чек превышает средний по сети показатель более чем на 30%. Плотность продаж уже выше прогнозных значений и мы ожидаем, что она превысит средний показатель плотности по сети за счет более широкого ассортимента. Кстати, он насчитывает 21 000 наименований. Но главным для нас являются положительные отзывы наших покупателей. Помимо уже упомянутого пункта выдачи онлайн-заказов, в магазине организовано большое количество дополнительных сервисов. Система Self Scan позволяет самостоятельно сканировать продукты, действует собственная коптильня и колбасный цех, а для посетителей с детьми открыта комната матери и ребенка.

Торговые сети часто привлекают покупателей через свои программы лояльности. Что ваша программа может предложить петербуржцам?

Сейчас в клубе «Перекресток» зарегистрировано порядка 2.4 млн активных пользователей из СЗФО. К программе лояльности подключено более 100 партнеров, работающих в 12 категориях: детские товары, туризм и отдых, для дома, красота и здоровье, продукты питания и рестораны, бытовая техника и электроника и др. У покупателей есть возможность начислять и списывать баллы не только в наших супермаркетах, но и у партнеров. Это повышает ценность нашей программы лояльность, ее эффективность для покупателей. В июне функционал карты клуба «Перекрёсток» был интегрирован в Единую карту петербуржца, что позволило сделать использование программы лояльности еще удобнее.