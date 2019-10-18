Краснокнижные растения унесут от ЗСД под контролем Росприроднадзора

Пересадку восковника болотного в связи с строительством ЗСД уже осуществляли в 2011 году. Фото: http://78.rpn.gov.ru

Пересадку восковника болотного в связи с строительством ЗСД уже осуществляли в 2011 году. Фото: http://78.rpn.gov.ru

На территории строительства транспортной развязки ЗСД произрастает редкий вид кустарника. Пересадку краснокнижного растения проконтролирует Росприроднадзор.

Восковник болотный растет на Шуваловском проспекте Северной столицы, где планируется строительство развязки Западного скоростного диаметра. Сотрудники Росприроднадзора по СЗФО совместно со специалистами Ботанического сада им. В. Л. Комарова примут участие в пересадке 6005 экземпляров краснокнижного кустарника.

Редкие растения перенесут на территорию заказников «Юнтоловский», «Северное побережье Невской губы» и «Гладышевский». Кроме того, часть восковника отправят в парк при Ботаническом институте им. Л.В. Комарова, а также на территорию научно-опытной станции «Отрадное» в Приозерском районе Ленобласти.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Росприроднадзоре проверили воду в реке Охта, после жалоб горожан.