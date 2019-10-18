Виновник ДТП на Богатырском проспекте безуспешно попытался сбежать

Авария с участием двух иномарок окончилась бегством виновника ДТП. Поймать его помог водитель третьего автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие на пересечении Богатырского проспекта и улицы Байконурской произошло сегодня, 18 октября. Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На перекрестке в Daewoo Nexia, которая ехала по главной, врезался мужчина на SsangYong. В результате столкновения Daewoo отбросило в столб на тротуаре. Водитель SsangYong, бросив автомобиль, попытался убежать. Однако его остановил сочувствующий мужчина за рулем Mersedes.

Информации о пострадавших в происшествии не поступало.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тихвине участником дорожно-транспортного происшествия стал автомобиль областного Следственного комитета.