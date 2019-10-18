Автомобиль Следственного комитета по Ленобласти попал в ДТП

В четверг, 17 октября, в Тихвине произошло ДТП, участником которого стал легковой автомобиль Следственного комитета по Ленинградской области.

Столкновение Kia Rio и служебного Ford Focus произошло ранним утром на пересечении улицы Борисова и улицы Карла Маркса в Тихвине. Как сообщает 47news, за рулем автомобиля областного Следственного комитета находился 64-летний мужчина. После аварии его госпитализировали в медучреждение с серьезными травмами. Водитель второй иномарки — 26-летний гражданин Белоруссии, отделался легкими травмами.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители поводят проверку. Фотографии с места аварии опубликованы в группе «Типичный Тихвин» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водители вышли «на разборку» после ДТП на пересечении Металлистов и Пискаревского.