Автомобиль Следственного комитета по Ленобласти попал в ДТП

Автомобиль Следственного комитета по Ленобласти попал в ДТП
ДТП в Тихвине. Фото: vk.com

В четверг, 17 октября, в Тихвине произошло ДТП, участником которого стал легковой автомобиль Следственного комитета по Ленинградской области.

Столкновение Kia Rio и служебного Ford Focus произошло ранним утром на пересечении улицы Борисова и улицы Карла Маркса в Тихвине. Как сообщает 47news, за рулем автомобиля областного Следственного комитета находился 64-летний мужчина. После аварии его госпитализировали в медучреждение с серьезными травмами. Водитель второй иномарки — 26-летний гражданин Белоруссии, отделался легкими травмами.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители поводят проверку. Фотографии с места аварии опубликованы в группе «Типичный Тихвин» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водители вышли «на разборку» после ДТП на пересечении Металлистов и Пискаревского.

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