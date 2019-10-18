Водители вышли «на разборку» после ДТП на пересечении Металлистов и Пискаревского

Водители вышли &#171;на разборку&#187; после ДТП на пересечении Металлистов и Пискаревского
Одна из машин лишилась бампера. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении Металлистов и Пискаревского проспектов в Петербурге столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент случился сегодня, 18 октября, около 13:30.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что одна из машин лишилась бампера, одним колесом она стоит на поребрик. Водители и пассажиры вышли из легковушек. Пользователи уверены, что мужчины не будут разрешать ситуацию словесно, а применят физическую силу.

Со слов пользователей социальной сети «ВКонтакте», один из водителей, проигнорировав дорожные знаки, повернул на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с ГАЗелью и легковушкой. Они перегородили проезд на Мурманском шоссе.

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