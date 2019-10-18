На Выборгском шоссе столкнулись маршрутка и автобус

На Выборгском шоссе столкнулись маршрутка и автобус
По словам очевидцев, причиной ДТП стала невнимательность водителей. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 18 октября на Выборгском шоссе напротив «Ленты» произошло ДТП с участием маршрутки и городского автобуса.

По словам очевидцев, причиной ДТП стала невнимательность водителей. Водитель автобуса не успел среагировать, а маршрутку, выезжавшую с остановки. От удара пробило окно маршрутки.

Один из свидетелей произошедшего заметил, что когда автобус отъезжал, водитель маршрутки решил забрать махнувшего ему пассажира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием грузовика и двух автомобиле. Как сообщили очевидцы, на Таллинском шоссе легковушка влетела в заднюю часть корпуса другого автомобиля, который отправился под грузовик.

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