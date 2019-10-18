Физические упражнения могут предотвратить или даже вылечить рак

Физические упражнения могут предотвратить или даже вылечить рак
Cпорт может снизить риск развития рака толстой кишки. Фото: Pixabay

Ученые уверены, что физические упражнения снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Теперь выяснилось, что физическая активность полезна также онкологических заболеваний.

Ведущие онкологи считают, спорт может снизить риск развития рака толстой кишки, молочной железы, эндометрия, почек, мочевого пузыря, пищевода и желудка.

Врачи рекомендуют 30 минут умеренно интенсивных аэробных упражнений три раза в неделю и от 20 до 30 минут упражнений на сопротивление дважды в неделю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал рассказал об истинных причинах возникновения рака. Он сказал, что основными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, связанных с разложением воды и появлением агрессивных форм кислорода.

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