Ученые выяснили, к чему приводит сидячий образ жизни

Ученые выяснили, к чему приводит сидячий образ жизни
Кроме того, сидячий образ жизни вызывает ожирение сердца. Фото: Pixabay

Ученые пришли к выводу, что чем меньше времени человек проводит в сидячем положении, тем ниже его риск заболеть диабетом., потому что уровень сахара в крови и холестерин повышается, если постоянно сидеть.

Кроме того, австралийские врачи доказали, что те, кто сидел по четыре часа или меньше каждый день, вдвое реже заболевали гипертонией, болезнями сердца или сосудов.

По мнению ученых, если человек каждый день проводит в сидячем положении шесть и более часов, то шансы заболеть раком толстой кишки и умереть от него возрастают на 36%.

Это объясняется тем, что длительное сидение ухудшает контроль уровня глюкозы и инсулина, что приводит к росту злокачественного образования.

Кроме того, сидячий образ жизни вызывает ожирение сердца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые уверены, что физические упражнения снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь выяснилось, что физическая активность полезна также онкологических заболеваний.

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