Внук Назарбаева укусил полицейского и получил условный срок

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан покусал полицейского в Великобритании.

Суд приговорил его к условному сроку, общественным работам и штрафу при условии, что он будет лечиться от наркотической зависимости, сообщает BBC.

Ранее полицейский пытался помешать 29-летнему юноше совершить суицид. В ответ молодой человек укусил сотрудника полиции. Укус был «очень серьезным».

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери первого президента Казахстана Дариги. Сейчас она возглавляет Сенат республики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что беженец в Германии покусал женщину-полицейского и ее собаку. Когда 28-летнего беженца вели в машину, он укусил женщину-полицейского и бросился бежать. Ему преградила путь служебная собака, которую мигрант также покусал.