В Ленобласти пожарные час тушили полыхающую дачу

Сведения о возможных пострадавших и причины возгорания не приводятся. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сведения о возможных пострадавших и причины возгорания не приводятся. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Ленобласти спасатели тушили дачную постройку. Инцидент произошел в пятницу, 18 октября, в массиве Грибное, в садовом некоммерческом товариществе Колпинец.

Соответствующая информация поступила пожарным в 11:39. К месту происшествия прибыли три пожарных на двух единицах специальной техники.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, дом горел на площади 1 квадратный метр. Спустя час огонь был потушен, огонь полностью ликвидировали к 12:39.

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