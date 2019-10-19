Один человек погиб при экстренной посадке самолета на Аляске

Во время посадки воздушное судно более чем на 120 метров выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Фото: Pixabay

Во время посадки воздушное судно более чем на 120 метров выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Фото: Pixabay

На Алеутских островах в штате Аляска экстренная посадка воздушного судна завершилась гибелью пассажира. В результате ЧП скончался 38 летний житель Вашингтона.

Со слов местных правоохранителей, сообщает телеканал KTUU, самолет едва не оказался в водоеме, так как пересек взлетно-посадочную полосу на значительное расстояние.

На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. В настоящее время проводится расследование по факту инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ЧП в Красноярском крае. Прорыв дамы унес жизни шестерых человек. Страшный инцидент произошел сегодня ночью, 19 октября. Пострадавшие были госпитализированы с места происшествия в ближайшую больницу.