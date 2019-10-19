Один человек погиб при экстренной посадке самолета на Аляске

Один человек погиб при экстренной посадке самолета на Аляске
Во время посадки воздушное судно более чем на 120 метров выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Фото: Pixabay

На Алеутских островах в штате Аляска экстренная посадка воздушного судна завершилась гибелью пассажира. В результате ЧП скончался 38 летний житель Вашингтона.

Со слов местных правоохранителей, сообщает телеканал KTUU, самолет едва не оказался в водоеме, так как пересек взлетно-посадочную полосу на значительное расстояние.

На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. В настоящее время проводится расследование по факту инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ЧП в Красноярском крае. Прорыв дамы унес жизни шестерых человек. Страшный инцидент произошел сегодня ночью, 19 октября. Пострадавшие были госпитализированы с места происшествия в ближайшую больницу.

Аляска пострадавший экстренная посадка
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