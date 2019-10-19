На проспекте Культуры полностью сгорел Mercedes

В Калининском районе Петербурга пожарные тушили полыхающую иномарку. Инцидент случился сегодня ночью, 19 октября, около дома №7 на проспекте Культуры.

Информация о возгорании поступила в службу спасения в 00:45. На участке горел легковой автомобиль марки Mercedes. Машину тушили пять спасателей.

Как сообщили в ГУ МЧС России по городу и области, иномарка полностью сгорела. Пожарные тушили ее 20 минут, к 1:07 огонь был полностью ликвидирован.

Сведения о пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Кировском районе. Возгорание произошло в дачном доме. Причины возникновения пожара выясняются.