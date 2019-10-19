Ученые выяснили, что мозговая активность сокращает жизнь

У людей, проживших 100 лет, в клетках мозга обнаружили больше белка REST, чем у тех, кто ушел из жизни около 60 лет. Фото: Pixabay

У людей, проживших 100 лет, в клетках мозга обнаружили больше белка REST, чем у тех, кто ушел из жизни около 60 лет. Фото: Pixabay

У людей, думающих много, сокращается продолжительность жизни. К такому выводу пришли исследователи из Гарварда.

Ученые провели исследования, в результату которых выяснилось, что слабая нейронная активность, помогает человеку прожить немного дольше. Как сообщает немецкое издание Focus, специалисты предположили, что происходящее связано с белком под названием REST, подавляющим активность мозга.

В результате изучения мозга, были взяты соответствующие образцы у людей от 60 до 100 лет, которых уже нет в живых. Выяснилось, что наиболее низкая концентрация в мозге указанного белка приводит к ранней смерти.

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