Вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший подъемом затонувшего «Курска», скончался в Петербурге

Вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший подъемом затонувшего &#171;Курска&#187;, скончался в Петербурге
Вице-адмирал Михаил Моцак. Фото: кадр из видео

В Петербурге скончался командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, впоследствии заместитель командующего флотом, а также один из руководителей учений, в ходе которых затонула подлодка «Курск», вице-адмирал Михаил Моцак. Он также руководил подъемом подлодки со дна Баренцева моря.

Как сообщает ТАСС, утром 19 октября Михаил Моцак скончался в Военно-морской медицинской академии. Смерть наступила в результате продолжительной и тяжелой болезни. Моцак умер в возрасте 69 лет, через месяц он должен был отмечать юбилей.

Моцак родился в 1949 году, учился в Нахимовском училище, после служил на Тихоокеанском флоте. Занимал должность командира атомной подлодки на Северном флоте, позже был командующим 1-й Краснознаменной флотилии подлодок Северного флота.

В ходе учений 12 августа 2000 года затонула подлодка К-141 «Курск». На борту находились 118 человек, все погибли. На тот момент Моцак был начальником штаба и первым замкомандующего Северным флотом, а также одним из руководителей учений. Позднее он руководил подъемом «Курска».

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге ушел из жизни генерал-майор полиции Константин Власов.

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