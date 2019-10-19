Во Всеволожском районе обокрали два почтовых отделения на полмиллиона рублей

Неизвестные злоумышленники обчистили два отделения связи во Всеволожском районе Ленобласти в ночь на 18 октября.

Согласно данным регионального ГУ МВД России, о первой краже в почтовом отделении стало известно утром 18 октября. Неизвестный пробрался в почтовое отделение, сняв решетку с окна и отжав стеклопакет. Там он попал в подсобное помещение и вынес 124 тыс. рублей.

Второе преступление произошло ночью 18 октября в почтовом отделении по улице Советов. Преступники попали туда также сняв решетку с окна и разбив стекло. Внутри он вскрыли металлический ящик и забрали из него 406 тыс. рублей.

По фактам кражи возбуждены уголовные дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что неизвестный обчистил отделение связи в Волховском районе.