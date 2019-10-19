Журналистка из Финляндии прокатилась в российском плацкарте и поделилась впечатлениями

Журналистка из Финляндии прокатилась в российском плацкарте и поделилась впечатлениями
Журналистка поделилась впечатлениями о своей поездке в плацкартном вагоне поезда. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Финская журналистка Йенни Йесканен написала статью о своей поездке в плацкартном вагоне поезда, следующего по маршруту Петербург — Мурманск.

В статье для газеты Helsingin Sanomat она написала, что была удивлена тем фактом, что в поезде из 22 вагонов абсолютно все места были заняты.

Также журналистку поразил внешний вид русских пассажиров. Она оценила их клетчатые тапочки и милые домашние костюмы, отметив, что обычно жители России тщательно выбирают наряды.

Сам плацкартный вагон Йесканен сравнила с общежитием или хостелом, поскольку он не разделяется по гендерному признаку — там ехали как мужчины, так и женщины. Она также отметила, что очень боялась нарваться на «любителей выпить», однако все обошлось и она ехала с тихими попутчиками.

Журналистка также удивилась аппетиту пассажиров, которые на завтрак ели «целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе».

Также она отметила природу, на которую любовалась из окна поезда.

Ранее GazetaSPb сообщала, что турецкие журналисты обратили внимание на русское слово из 32 букв.

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