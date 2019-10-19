Вокруг Колпино скоро появится удобный объезд

Вокруг Колпино скоро появится удобный объезд
Новый путепровод избавит жителей Колпина от необходимости стоять в пробке на переезде в ожидании прохода "Сапсана". Фото: администрация Петербурга

В скором времени в Колпино откроют путепровод, благодаря которому город избавится от грузового транспорта. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе визита в Колпинский район.

Градоначальник проинспектировал ход работ по реконструкции Оборонной улицы в Колпино, где на данный момент строится путепровод через ж/д пути Московского направления, сообщает пресс-служба правительства Петербурга. Путепровод позволит водителям объезжать город с южной стороны, тем самым обеспечив связь Московского и Петрозаводского шоссе, а также освободив центр города от грузового транспорта.

Движение по путепроводу готовы запустить досрочно к началу декабря.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Смольный отложил строительство путепровода в Купчино.

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