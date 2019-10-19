Омбудсмен прокомментировал информацию о жестоком обращении с девочкой-маугли из Орла

Омбудсмен прокомментировал информацию о жестоком обращении с девочкой-маугли из Орла
Девочку доставили в больницу. Фото: Pixabay

Уполномоченный по правам детей Орловской области Владимир Поляков сообщение о жестоком обращении с девочкой-маугли.

Он отметил, что семья, в которой воспитывалась девочка, являлась благополучной.

Омбудсмен также прокомментировал информацию о том, что женщина продавала дочь в сексуальное рабство. «Сделали экспертизу на предмет того, были ли сексуальные контакты. Но пока никто не подтверждает. Все склоняются к тому, что кто-то немного приврал», — сказал Поляков, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее издание «ОрёлТаймс» сообщило о том, что в Орле мать девочки-маугли продавала дочь в сексуальное рабство. Сообщалось, что женщина продавала дочь за бутылку водки, скрывала ее от органов опеки, держала в клетке и носила в авоське на колесиках. Ребенок может ходить только на четвереньках, не умеет разговаривать и пользоваться столовыми приборами. Как пишет издание, это уже восьмой ребенок женщины. Остальных у нее отобрали органы опеки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мать 3-летней девочки, изнасилованной штурманом теплохода, призналась следователям, что отдала подонку ребенка за деньги.

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