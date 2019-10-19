Мать продавала дочь-маугли в сексуальное рабство за бутылку водки

Мать продавала дочь-маугли в сексуальное рабство за бутылку водки
Девочку доставили в больницу. Фото: Pixabay

В Орле мать девочки-маугли продавала дочь в сексуальное рабство.

Женщина продавала дочь за бутылку водки, скрывала ее от органов опеки, держала в клетке и носила в авоське на колесиках, сообщает «ОрёлТаймс».

Девочку доставили в больницу. Ребенок может ходить только на четвереньках, не умеет разговаривать и пользоваться столовыми приборами.

Как пишет издание, это уже восьмой ребенок женщины. Остальных у нее отобрали органы опеки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мать 3-летней девочки, изнасилованной штурманом теплохода, призналась следователям, что отдала подонку ребенка за деньги.

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Мать продавала дочь-маугли в сексуальное рабство за бутылку водки
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