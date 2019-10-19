В России разработают роботов-помощников для космонавтов на Луне

В основу создания роботов будут наработки, которые протестируют во время полетов российский автоматических станций на Луну. Фото: Pixabay

В основу создания роботов будут наработки, которые протестируют во время полетов российский автоматических станций на Луну. Фото: Pixabay

Россия создаст роботов-помощников для космонавтов на поверхности и орбите Луны.

В основу создания роботов будут наработки, которые протестируют во время полетов российский автоматических станций на Луну, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

Аппараты будут выполнять научные задачи и тестировать ряд систем и подсистем.

В докладе отмечается, что их платформы будут служить в качестве прототипов для новых роботизированных космических аппаратов, которые будут использованы не только для подготовки пилотируемых миссий, но и для их поддержки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в экстренном порядке приостановила прямой эфир выхода в открытый космос американских астронавтов. Организация сделала это, чтобы сообщить миру прискорбную новость о смерти первого в мире космонавта, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова. Это важное для человечества событие произошло в марте 1965 года.