NASA экстренно прервала прямой эфир, чтобы сообщить о смерти Леонова

Американская компания прервала трансляцию выхода в космос двух своих астронавтов, чтобы сообщить о кончине Алексея Леонова.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в экстренном порядке приостановила прямой эфир выхода в открытый космос американских астронавтов.

Организация сделала это, чтобы сообщить миру прискорбную новость о смерти первого в мире космонавта, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова. Это важное для человечества событие произошло в марте 1965 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb писала об уходе их жизни легендарного первооткрывателя и дважды Героя Советского Союза. Он скончался в Москве на 86-м году жизни. Похороны космонавта пройдут во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах в 11:00 по Москве.