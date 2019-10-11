Скончался космонавт-первооткрыватель Алексей Леонов

На 86 году жизни умер космонавт, первооткрыватель и дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Прощание состоится 15 октября на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах в 11 по московскому времени.

Подробности смерти неизвестны. Супруга Леонова отказалась комментировать произошедшее.

Алексей Леонов был выдающимся деятелем, в марте 1965 года он стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Через десять лет в июле 1975 Леонов принимал участие в космическом полете со стыковкой российского «Союза» и американского «Аполлона».

На протяжении 21 года с 1970 по 1991 Алексей Леонов был заместителем главы Цетнра подготовки космонавтов.

После выхода на пенсию Леонов сотрудничал с несколькими частными организациями, например, был советником первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-Банка».

Также великий космонавт прославился и как художник, одна из его наиболее успешных работ — серия почтовых марок с рисунками на тему космоса, она была выпущена в 1967 году.