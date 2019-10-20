Ученые обнаружили связь между походкой мужчины и импотенцией

в исследовании приняли участие более 324 мужчин. Фото: Pixabay

в исследовании приняли участие более 324 мужчин. Фото: Pixabay

Маленькие шаги у мужчин могут свидетельствовать о повышенном риске эректильной дисфункции. К такому выводу пришли японские ученые.

Специалисты отметили, что причиной импотенции может быть психологическая, осложнение сахарного диабета или другие заболевания. В ходе исследования специалисты выяснили, что размер шага связан с импотенцией. Они предположили, что походка может замедляться из-за состояния мышц паха.

Как сообщает The Journal of Sexual Medicine, в эксперименте приняли участие более 324 мужчин. Ученые отметили, что вероятность развития дисфункции при коротком шаге очень высокая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что частые размышления сокращают жизнь. К такому выводу пришли эксперты из Гарварда.