Ученые обнаружили связь между походкой мужчины и импотенцией

Ученые обнаружили связь между походкой мужчины и импотенцией
в исследовании приняли участие более 324 мужчин. Фото: Pixabay

Маленькие шаги у мужчин могут свидетельствовать о повышенном риске эректильной дисфункции. К такому выводу пришли японские ученые.

Специалисты отметили, что причиной импотенции может быть психологическая, осложнение сахарного диабета или другие заболевания. В ходе исследования специалисты выяснили, что размер шага связан с импотенцией. Они предположили, что походка может замедляться из-за состояния мышц паха.

Как сообщает The Journal of Sexual Medicine, в эксперименте приняли участие более 324 мужчин. Ученые отметили, что вероятность развития дисфункции при коротком шаге очень высокая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что частые размышления сокращают жизнь. К такому выводу пришли эксперты из Гарварда.

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