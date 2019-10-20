Российский врач раскритиковал испанских коллег за список продуктов, которые «никогда нельзя есть»

Глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург раскритиковал список вредных продуктов, который составили испанские врачи. Об этом сообщает Ura.ru.

Он заявил, что не согласен с тем, что нужно отказаться от низкокалорийной продукции и продуктов с низким содержанием жиров.

Ранее диетологи из Испании заявили, что фраза «есть можно все, но в меру» полностью ошибочна и назвали несколько продуктов, которые настоятельно рекомендуют не употреблять.

В первую очередь диетологи назвали рафинированную муку. По их словам, она вредит человеческому организму. Профессор школы «Гасма» в Кастельоне Пилар Эскер считает, что она может провоцировать диабет.

Диетолог Мария Мерино заявила, что в процессе переработки зерновые культуры теряют клетчатку и другие полезные вещества, а также их гликемический индекс очень высок, а значит, они не слишком питательны.

Кроме того, они отметили, что стоит полностью исключить из рациона колбасные изделия из-за множества добавок, обезжиренные молочные из-за обилия в них сахара, алкоголь, а также продуктов, на которых есть надписи «без сахара», «зеро», «низкокалорийный».

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