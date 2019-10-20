Российский врач раскритиковал испанских коллег за список продуктов, которые «никогда нельзя есть»

Российский врач раскритиковал испанских коллег за список продуктов, которые «никогда нельзя есть»
Российский врач подверг критике список вредных продуктов. Фото: Pixabay

Глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург раскритиковал список вредных продуктов, который составили испанские врачи. Об этом сообщает Ura.ru.

Он заявил, что не согласен с тем, что нужно отказаться от низкокалорийной продукции и продуктов с низким содержанием жиров.

Ранее диетологи из Испании заявили, что фраза «есть можно все, но в меру» полностью ошибочна и назвали несколько продуктов, которые настоятельно рекомендуют не употреблять.

В первую очередь диетологи назвали рафинированную муку. По их словам, она вредит человеческому организму. Профессор школы «Гасма» в Кастельоне Пилар Эскер считает, что она может провоцировать диабет.

Диетолог Мария Мерино заявила, что в процессе переработки зерновые культуры теряют клетчатку и другие полезные вещества, а также их гликемический индекс очень высок, а значит, они не слишком питательны.

Кроме того, они отметили, что стоит полностью исключить из рациона колбасные изделия из-за множества добавок, обезжиренные молочные из-за обилия в них сахара, алкоголь, а также продуктов, на которых есть надписи «без сахара», «зеро», «низкокалорийный».

Ранее gazeta.spb.ru актриса и телеведущая Юлия Высоцкая похвасталась своей фигурой после многодневного голодания.

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