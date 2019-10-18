Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая похвасталась своей фигурой после многодневного голодания.
По словам 46-летнй актрисы, ей удалось похудеть благодаря физическим нагрузкам правильному голодания.
Однако в эфире шоу «Вечерний Ургант» она неожиданно заявила, что иногда совсем отказывается от еды.
«Я не ела уже семь дней, а выходить из голодания буду завтра вечером», — заявила Юлия.
Она отметила, что после голодания будет постепенно возвращаться к привычному рациону.
«Пробиотики, йогурт домашнего приготовления, отруби… Все не так весело», — сказала телеведущая.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выяснили, что рацион питания, в котором преобладают овощи, орехи, цельно зерновые и бобовые над продуктами живого происхождения, может заметно уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.