Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая похвасталась своей фигурой после многодневного голодания.

По словам 46-летнй актрисы, ей удалось похудеть благодаря физическим нагрузкам правильному голодания.

Однако в эфире шоу «Вечерний Ургант» она неожиданно заявила, что иногда совсем отказывается от еды.

«Я не ела уже семь дней, а выходить из голодания буду завтра вечером», — заявила Юлия.

Она отметила, что после голодания будет постепенно возвращаться к привычному рациону.

«Пробиотики, йогурт домашнего приготовления, отруби… Все не так весело», — сказала телеведущая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выяснили, что рацион питания, в котором преобладают овощи, орехи, цельно зерновые и бобовые над продуктами живого происхождения, может заметно уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.