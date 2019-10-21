В Петербурге и Ленобласти растут зарплаты

Санкт-Петербург занимает второе место в рейтинге зарплат по стране: ведущий специалист с опытом работы от года до шести лет получает почти 68 тысяч рублей в месяц. В Москве за такую же работу платят почти 86 тысяч.

Такие данные приводят аналитики проекта «Банк данных заработных плат» компании HeadHunter, которые проанализировали зарплаты петербуржцев в третьем квартале 2019 года.

В целом, сохраняется тренд на умеренный рост заработных плат, который проявился на рынке труда еще в 2018 году. В третьем квартале 2019 года совокупный доход работников уровней «специалист» и «ведущий специалист» (с опытом работы от 1 года до 6 лет) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 67 818 руб. (до вычета налога), что на 4,2% больше показателя за аналогичный квартал прошлого года.

Северная столица по-прежнему удерживает вторую позицию в региональном рейтинге заработных плат, хотя зарплаты в Дальневосточном федеральном округе, который сейчас замыкает тройку регионов с самыми высокими доходами в стране, растут быстрее – +5% к третьему кварталу 2018 года (63 938 руб. до вычета налога).

В регионах Северо-Западного федерального округа тоже зафиксирована положительная динамика совокупного дохода работников: средние зарплаты за год увеличились с 48 400 руб. (до вычета налога) до 52 226 руб. (до вычета налога), таким образом, прирост составил 7,9%.

Больше всего платят программистам

В Петербурге и Ленобласти с большим отрывом лидерство сохраняет сфера разработки программного обеспечения: средняя зарплата работников здесь с учетом бонусов и премий в третьем квартале превысила 123 тыс руб. (до вычета налога).

В первой пятерке также профобласти проектирования (85 786 руб), девелопмента (85 042 руб.), развития бизнеса (83 401 руб.) и продаж (78 533 руб. до вычета налога).

Ближе к среднему по рынку совокупный доход работников, специализирующихся на эксплуатации информационных систем (74 456 руб. до вычета налога), дизайне и верстке (71 546 руб. до вычета налога), финансах и экономике (71 542 руб. до вычета налога).

Самая маленькая зарплата у работников сферы обеспечения чистоты и благоустройства (34 293 руб.), персонала розничной точки (36 848 руб.) и специалистов индустрии гостеприимства (38 178 руб.).

Технологии стоят дорого

Что касается отраслевых лидеров российского рынка по уровню заработных плат, то, опять же, пальма первенства принадлежит ИТ-компаниям – 92 489 руб. до вычета налога – совокупный доход на позициях «ведущий специалист» и «специалист», не включая начальный уровень и руководителей. Сравнительно высокий уровень дохода предлагают работникам компании из отраслей телекоммуникации и связи (85 417 руб. до вычета налога), медицины и фармацевтики (80 358 руб. до вычета налога).

Снижение зарплат в этом квартале не произошло ни в одной из отраслей, хотя минимальный показатель прироста в заработке был отмечен у работников из компаний телекоммуникаций и связи (0,1%), строительства, эксплуатирования и проектирования (0,4%) и медицины, фармацевтики, аптек (0,9%). Причем первые две отрасли демонстрируют замедление темпов роста совокупного дохода уже в течение трех кварталов подряд.

И, напротив, наиболее существенный рост зарплат был в логистике (11,3%), которая по динамике опередила другие лидирующие отрасли розничной торговли (6,9%), энергетики (7,3%) и ИТ (5,0%).

Обзор подготовлен на основе предлагаемых и фактических зарплат, которые ежеквартально вносят в онлайн-систему «Банка данных заработных плат» порядка 850 российских работодателей из 60 городов России более чем по 5 тыс. позициям в 14 значимых отраслях. Порядка 300 компаний из разных регионов России, чьи данные были загружены в онлайн-систему «Банка данных заработных плат» в период с первого квартала 2018 года по третий квартал 2019 года, составили «ядро» данного исследования.