Более 200 тысяч рублей неизвестная украла у пенсионерки

Полиция Калининского района Санкт-Петербурга разыскивает злоумышленницу, которая обокрала пожилую женщину на улице.

Вчера полицейские Калининского района в Петербурге получили заявление о краже 218 тысяч рублей. Женщина 82 лет рассказала, что все случилось накануне вечером, приблизительно в 19 часов 19 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По словам потерпевшей, у одного из сетевых супермаркетов неподалеку от дома 44 по проспекту Науки к ней подошла незнакомка и попросила помочь найти ключи в сумке, так как сама не может из-за сломанной руки. Пенсионерка помогла женщине и отправилась в магазин.

Однако в супермаркете потерпевшая обнаружила, что на ее телефон приходят уведомления о снятии денежных средств с банковской карты. В конченом счете была снята 221 тысяча рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи и разыскивает злоумышленницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Петербурге неизвестные обобрали главного редактора «Эхо Москвы в Петербурге».