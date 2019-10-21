Главреда «Эхо Москвы в Петербурге» обобрали мошенники

Главного редактора петербургского «Эхо Москвы» Виталия Дымарского обманули мошенники и он отдал им крупную сумму денег.

Вчера, 20 октября полиция получила заявление от Думарского, в котором рассказывалось о происшествии, случившемся несколько дней назад, 17 октября.

Дымарский сообщил полиции, что в указанную дату, около 12 часов дня на Галерной улице к нему подошел подозрительный мужчина и стал уверять Дымарского, что тот некоторое время назад сбил пешехода. Также вымышленный пострадавший, по словам редактора, предоставил в доказательство разбитые швейцарские часы.

Мошенники потребовали пострадавшего выплатить 3 миллиона 100 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба. Мужчины проводили Дымарского до дома и вынудили выплатить данную сумму.

Сам Виталий рассказал, что чувствует себя «полным простофилей», а злоумышленники так хорошо разыграли сцену, что он и вправду поверил, что совершил «что-то нехорошее».

Петербургский уголовный розыск уже начал расследование.

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